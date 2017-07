'Binnen vijf jaar doen we een gooi naar de landstitel'

Blauwe blazer, bijpassende das en een blits zonnebrilletje. Luciano D'Onofrio wandelt het restaurant een beetje verward binnen. Wanneer hij ons opmerkt, volgt een hartelijke begroeting. Op zijn Italiaans. In Antwerpen kan hij zich nog onopvallend vertonen. D'Onofrio heeft er nog geen status zoals in Luik. Hij was de man die Standard uit een coma haalde om de club een eerste titel in 25 jaar te schenken. En passant nodigde hij ene Zinédine Zidane - die hij gewoon "un gars bien" noemt - uit om dat gade te slaan. Dat huzarenstukje hoopt hij nu over te doen bij Antwerp.