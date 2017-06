'Beyoncé is geen feminisme. Dat is marketing'

Dat het best een wanhopig boek is, zegt Anja Meulenbelt (72) over haar nieuwste worp Feminisme. Terug van nooit weggeweest. "Er komt zoveel op ons af waar we ons zorgen over moeten maken. Als we niet snel iets doen aan het klimaat, zijn al onze andere problemen straks ook opgelost." Er was een periode dat het feministische icoon van Nederland - ze was er in de tweede feministische golf in de jaren 70 van het eerst uur bij - somber was over het feminisme.