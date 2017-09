'Belgische wetenschap is wereldtop'

"Dit is een mooie erkenning voor ons werk", zegt Damya Laoui (32). De wetenschapster doet onderzoek naar nieuwe immuuntherapieën in de bestrijding van kanker. Zij is een van de vier Belgen die op de befaamde lijst 'Innovators under 35 Europe' van MIT Technology Review staat. Het magazine van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), de prestigieuze technische universiteit uit de Verenigde Staten, bekroont zo 35 talentvolle vernieuwers en ondernemers uit Europa. Helemaal indrukwekkend is het als je weet dat de 35 laureaten werden gekozen uit meer dan 1.100 inzendingen. Voor België gaat het om Victor Dillard, wiens artificial-intelligenceplatform helpt om veilige en efficiënte gentherapie te ontwikkelen.