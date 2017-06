'Belgische economie blijft aantrekken'

In februari verwachtte het Planbureau dat de Belgische economie dit jaar met 1,4 procent zou groeien, na 1,2 procent in 2016. Het Planbureau verwacht voorts dat het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren met 1,2 procent zal stijgen in 2017 en met 1,9 procent in 2018, na 0,9 procent vorig jaar. "De neerwaartse impact van een aantal maatregelen (zoals de indexsprong) is uitgewerkt, terwijl het inkomen uit vermogen licht zou hernemen en er in 2018 bijkomende belastingverminderingen zijn gepland (taxshift). Dat de instelling zich nu optimistischer toont, komt onder meer omdat de groei van de wereldeconomie aan kracht lijkt te winnen.