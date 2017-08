'Armand Pien met zijn stiften, dat had iets smakelijks'

Dit verhaal begint in een boek. We nemen Winst van Jeroen Olyslaegers erbij, bladzijde 11, en lezen: 'Een stuk van de wereld lag ergens midden in Frankrijk. Toen jij daar aankwam was de zon net onder. Jouw vrienden hadden met een man of zeven een klein huis gehuurd in de Auvergne. Het huis had een tuin. Twee bomen stonden in het midden van die tuin. Achter die bomen school duisternis en nauwheid.' In die tuin zitten we, met die twee bomen en met zicht op dat kleine huis.