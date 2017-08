'Antwerpse war on drugs verhoogt criminaliteit'

De familie van Marcin Y., die donderdag vijf kogels in zijn benen kreeg, was stellig: "Marcin heeft niets met drugs te maken." Ook havenbedrijf DP World, waar Marcin Y. werkt, blijft achter zijn neergeschoten werknemer staan. Ook al was het al de tweede keer in iets meer dan een jaar tijd dat hij beschoten werd. En ook al is hij verre familie van Frank V., die sinds april in de cel zit op verdenking van het leiden van een drugsbende. Zo zou Frank V. minstens 2 ton cocaïne via de haven hebben binnengesmokkeld.