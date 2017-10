'Als we je buitensjotten, komt het niet goed met je, zeiden mijn leraars'

Als een voorstelling De schaamte voorbij heet, dan moet er eerst sprake van schaamte zijn geweest. En die was er, in drievoud dus. Het voelt aan als een opbiechten voor Kharmach. Zijn kant van het verhaal.

Probleem 1: dik zijn. "Ik ben nog maar twee jaar niet dik, de rest van mijn leven was ik het wel. Het blijft aan mij kleven. Als je als puber 200 kilo weegt, ben je ongelukkig. Wereldvrede kan je op dat moment gestolen worden: het enige wat je wil, is een meisje. Dat had ik niet. En niet alleen dat: mijn vrienden gingen allerlei leuks doen, en ik was soms te dik om mee te gaan. Toen mijn dokter zei: 'Je haalt de dertig niet', vond ik dat niet eens erg.