'Als we het goed aanpakken, hebben we geen concurrentie'

Wit. Het is het eerste wat opvalt wanneer je naar vrtnws.be surft: veel witruimte en een pak minder beelden en navigatiebalken dan op deredactie.be. Een bewuste keuze, zegt Brecht Decaestecker, sinds een jaar hoofdredacteur digitaal bij VRT Nieuws: de site moest rust uitstralen en de surfer niet bombarderen. "De vorm staat voor het soort nieuwssite dat we willen zijn. Ik wil met VRT NWS een andere nieuwssite maken dan hln.be en nieuwsblad.be. Ik ben ervan overtuigd dat er in Vlaanderen een grote doelgroep is voor een nieuwssite die rust en betrouwbaarheid wil."