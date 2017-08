'Als God echt zo tegen is, waarom maakte hij seks dan zo verzoenend en intiem?'

"Toen ik jong was, was er de kerk en kreeg ik te horen dat seks iets is dat voorbehouden is aan gehuwde mensen. Het waren niet zomaar woorden die door de predikanten en mijn ouders werden uitgesproken en ik naast me neer kon leggen, het was een boodschap die vloeibaar leek en mijn hele wezen doordrenkte. Maar als seks slecht was, hoe kon het dan dat ik er zo nieuwsgierig naar was?