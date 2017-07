'Alle kennis wordt geboren uit domheid'

Dwaze wijsheid of wijze dwaasheid? Feit is dat zich onder de noemer 'morosofie' (of: 'foolosophy') een divers volkje gepassioneerde onderzoekers schaart dat van het bewijzen van een absurde theorie zijn levenswerk heeft gemaakt. Nederland kent vooral Berend Willem Hietbrink, die in 2007 dagelijks zijn idee over het 'oer-Nederlands' op nationale televisie mocht komen bewijzen. Maar er zijn ook mensen die bezweren dat het oude Delphi gesitueerd was in Delft of dat atomen ruimteschepen zijn.