'Al snel bleek dat ze geen werk had en geen geld, en ik, oliebol, wilde haar helpen'

Ze was nog knapper dan op de foto. Ik kwam die donderdagavond het eetcafé binnen en zag haar meteen, helemaal in haar uppie aan een grote tafel. Pas toen ik vlak voor haar stond, zag ze me en lachte. Overal herrie, maar aan de tafel waar zij zat was het stil, een rust die ze afdwong met haar voorname aanwezigheid, leek het. Haar lange roodbruine haar en het brilletje op de punt van haar neus pasten eigenlijk niet tussen het cafépubliek op een donderdagavond. Ze was geen vrouw bij wie je gemakkelijk aanschoof, ze had een bepaalde reserve.