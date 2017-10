'Absolute liefde bestaat, maar is zeldzaam'

Dream team Michaël R. Roskam en Matthias Schoenaerts did it again. Le fidèle, over de liefde tussen gangster Gino en racepilote Bénédicte, is een ode aan eerlijkheid in een wereld waarin iedereen een masker draagt.

Je speelt gangster Gino, een personage dat best dicht tegen je aanleunt. Je zat op elf verschillende scholen en hebt nooit een echte thuis gekend.

Schoenaerts: "Net als Gigi ben ik een zigeuner, ja. (lacht) Hij is gek op het leven, hij zet er zijn tanden in. Maar hij is ook iemand die zich voortdurend moet aanpassen en soepel kan hechten en onthechten. Een mooi gegeven vind ik dat."

Je moeder stierf tijdens de opnames. Welk effect had dat op je?

Schoenaerts: "Het vreemde was dat ik naast intense gevoelens van verdriet een drang om te scheppen ervaarde.