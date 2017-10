'8,5 miljoen voor info die leidt tot afzetting Trump'

De Amerikaanse multimiljonair Larry Flynt, vooral bekend als de uitgever van het pornografische magazine Hustler, biedt een beloning van 10 miljoen dollar (8,5 miljoen euro) voor informatie die leidt tot de afzetting van president Donald Trump. Dat kondigde hij gisteren aan in een paginagrote advertentie van The Washington Post. Daarin legt Flynt uit waarom Donald Trumps presidentschap "onwettig" is en waarom afzetting de beste optie is. Hij heeft het over de samenzwering met een vijandige buitenlandse mogendheid om de verkiezingen te vervalsen, de belemmering van de rechtsgang door FBI-directeur James Comey te ontslaan, racisme, vriendjespolitiek, onbeschaamd liegen en het saboteren van het klimaatakkoord van Parijs. Het zorgelijkst noemt Flynt dat Trump een nucleaire oorlog zou kunnen veroorzaken.