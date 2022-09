Livestream King Charles

▶ Volg hier vanaf 19 uur live de eerste toespraak van koning Charles III

Koning Charles III begroet de rouwende menigte bij het Buckingham Palace. Beeld AFP

Op 96-jarige leeftijd is de Britse koningin Elizabeth II op donderdag overleden in Balmoral Castle in Schotland. Na meer dan 70 jaar op de troon volgt haar oudste zoon Charles haar automatisch op. Vanaf 19 uur spreekt hij de natie en de wereld terug. Zijn toespraak is te volgen via deze livestream.