De eerste toespraak van koning Charles III: ‘Mogen engelen voor je zingen terwijl je rust’

Charles begon zijn toespraak met een eerbetoon aan zijn moeder. “70 jaar heeft ze het volk gediend”, zei hij. “In haar toewijding als vorst heeft ze nooit gefaald. Ze omhelsde de traditie en de vooruitgang. Daarnaast was ze ook warm en grappig en kon ze het beste zien in de mensen, dat kunnen wij - haar familie - beamen. Mijn geliefde moeder was een inspiratie en voorbeeld voor mij en mijn hele familie.”

“Ik weet dat velen droevig zijn, en ik deel dat gevoel met jullie”, vervolgde Charles. “In 70 jaar tijd zijn de instituties van de staat veranderd. Maar onze waarden zijn gebleven, en dat moet altijd zo blijven. Dat geldt ook voor de plichten van de monarchie, en de band en verantwoordelijkheid met de Anglicaanse Kerk. Ik zweer plechtig om in deze tijd de grondwettelijke principes te respecteren. Waar u ook woont, in het Verenigd Koninkrijk, of in de andere landen van de wereld, en wat uw achtergrond of geloof ook is: ik zal u trouw dienen.”

Charles sprak in zijn eerste speech ook lovende woorden uit voor Camilla, die nu koningin-gemalin is. “Ik kan rekenen op de toegewijde steun van mijn vrouw. Sinds we 17 jaar geleden getrouwd zijn, heeft ze me gesteund. Ze zal haar rol goed opnemen, met plichtsbesef.”

“Mijn zoon William zal nu mijn Schotse titels overnemen, die ik zo belangrijk vond”, aldus Charles. “Hij volgt me op als hertog van Cornwall. Vandaag ben ik ook trots om hem prins van Wales te maken. De titel van dat land heb ik lang vol trots gedragen. Met Kate naast hem zullen de nieuwe prins en prinses van Wales blijven inspireren.”

Ook Harry en Meghan kregen een vermelding, hoewel de band tussen Harry en zijn vader de jongste tijd bekoeld is. “Ik wil mijn liefde uitdrukken voor Harry en Meghan, terwijl ze hun leven aan de andere kant van de oceaan uitbouwen”, klonk het.

Charles sloot zijn toespraak af met een ontroerende boodschap aan zijn dierbare moeder. “Aan mijn lieve mama: als je aan je laatste grote reis begint, om je bij mijn lieve papa te voegen, wil ik alleen zeggen: dank u. Dank u voor uw liefde en toewijding aan onze familie en aan de familie van naties die u al die jaren zo ijverig hebt gediend. Mogen engelen voor je zingen terwijl je rust.”