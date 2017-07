Zeepbellen en teleurstelling: de risico's van de economische heropleving

Het is tien jaar geleden dat de grootste financiële crisis van de naoorlogse periode uitbarstte. Deze crisis zou een jaar later leiden tot een diepe recessie, sommigen spreken zelfs van een depressie, en miljoenen mensen in de werkloosheid storten.



Na tien jaar kunnen we stellen dat we uit het economische dal zijn gekropen en dat de industriële landen aan een heropleving begonnen zijn. Zelfs in de eurozone, tot in 2015 een zone van economische stagnatie, is de economische groei opgeklommen tot 2 procent. Tijd om ons te verheugen, zou je zeggen. Toch zijn er enkele risico’s die we best niet uit het oog verliezen. Het eerste risico is politiek, het tweede is financieel.