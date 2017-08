Willen we onszelf echt blijven veroordelen tot die opeenvolging van gelijkaardige voedselschandalen?

De eiercrisis wil maar niet wegebben. Nu ook het gerecht er zich mee gaat moeien, vangt een nieuwe fase aan. De focus wordt immers verlegd naar de schimmige ondernemers die het giftige fipronil in het ontsmettingsmiddel vermengd hebben. Die (vermoedelijke) valsspelers zijn natuurlijk de gedroomde boeven in dit onverkwikkelijke verhaal. Bestraf ze en we kunnen weer voort als voorheen, is de redenering.

Hoewel de impact vandaag nog altijd van een andere, bescheidener orde is, doet de eiercrisis in dat aspect van schuld en boete erg denken aan de grote dioxinecrisis van 1999. Ook toen werd de schuldkwestie grotendeels herleid tot één booswicht.

De parallellen tussen toen en nu, en eigenlijk tussen alle voedselveiligheidscrises, werpen fundamentelere vragen op.