Weten de Britten zelf wat ze willen onderhandelen met de EU?

Vandaag starten de brexit-onderhandelingen in Brussel. Theresa May stuurt haar minister voor de uitstap uit de EU, David Davis, als hoofdonderhandelaar voor de eerste, wellicht eerder verkennende, gesprekken. Maar weten we nu eigenlijk al hoe de Britten de brexit zien verlopen, en belangrijker nog, weten ze dat zelf wel?

De EU (zonder het Verenigd Koninkrijk) stelt zich opmerkelijk eensgezind op in het dossier. Met 27 staats- en regeringsleiders, een Europese Commissie en een Europees Parlement is dat allesbehalve een evidentie. Al in het voorjaar werd het eensgezinde standpunt van de EU duidelijk. De Britten zullen geen cadeaus krijgen. Het VK moet zijn (financiële) engagementen nakomen en dus een hoge prijs betalen, de rechten van EU-burgers die in het VK wonen en werken moeten gewaarborgd worden, en hetzelfde geldt voor bedrijven die handel drijven in of met het VK.