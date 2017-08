We zijn verstrengeld in een dodelijke paringsdans met IS. Wie haalt ons eruit?

Bovendien, wie in het huidige klimaat voor zo’n daad kiest, weet in welk paradigma hij zich inschrijft. Dat van IS en al-Qaida. We maakten het deze zomer al eerder mee. Nadat zijn bompakket op het verkeerde moment ontplofte, liep een man in het Centraal-Station naar militairen toe en werd doodgeschoten. In Frankrijk waren er alleen al dit jaar 5 aanslagen tegen ordediensten.

Te vroeg om met zekerheid te zeggen wat zijn motief was. Een ‘suicide by cop’, zonder terroristische drijfveer een einde maken aan het eigen leven door dreigend op ordediensten af te stappen, is theoretisch niet uitgesloten. Maar het komt zo weinig voor dat er geen Nederlandstalige term voor is.

Even goed sterkte aan de familie van de dader. Misschien had hij wel vrouw en kinderen. Hij was zelf iemands kind. Of buurman. Of vriend.

Het deed Franse specialisten verzuchten dat de verhoogde zichtbaarheid van militairen misschien juist terrorisme aantrekt in plaats van het tegen te gaan. Zou een daderprofiel zoals de man van Somalische afkomst die nu in Brussel probeerde toe te slaan, dat ook gedaan hebben zonder militairen in handbereik? Op een soft target, met enkel burgers?

Die vraag is vooral in het belang van de militairen zelf. Maar ze is ook wat nutteloos, want we kennen even goed daders die wél burgers willen ombrengen in naam van een terreurgroep.

Interessanter is de vraag wat de uitweg is in dit opbod van meer terreur en meer bewapening en beveiliging in het Westen. En niet te vergeten: meer burgerdoden in Syrië en Irak. Geleerdere mensen zoals jihadexpert Pieter Van Ostaeyen noemen dat de Clash of Civilizations.

IS noemt dat trouwens zelf ook zo, want het is wat ze al jaren zoeken: meer moslimhaat, meer racisme, meer extreem-rechts en een guerilla-oorlog op Westers grondgebied. Een bloedige escalatie brengt ons naar het einde der tijden, geloven ze.

Door een opeenvolging van acties en reacties zit het Westen in een soort perpetuum mobile met terreur. Verstrengeld in een dodelijke paringsdans met IS. Wie haalt ons eruit?

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.