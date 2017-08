Stijn Bruers is doctor in de wetenschappen en doctor in de moraalfilosofie

Met dit in het achterhoofd kunnen we kijken naar een recente studie van de Britse Medical Research Council: vegetarische mannen hebben meer symptomen van depressie. (DM 4/8) Het is niet de enige studie die wijst op een correlatie tussen vegetarisme en mentale problemen zoals depressie. Als mogelijke verklaring wijzen de onderzoekers op een tekort van vitamine B12 en ijzer. Maar in hun conclusies voegen ze er wel aan toe dat een omgekeerde causaliteit niet uitgesloten kan worden. Dit laatste is niet onbelangrijk, want een studie van 2012 suggereert dat de onderzochte vegetariërs gemiddeld genomen eerst mentale problemen kregen, voordat ze vegetarische voedingspatronen aannamen.

Eerst voor de duidelijkheid: de grootste organisatie van voedingsdeskundigen in de wereld, de Academy of Nutrition and Dietetics, stelt dat goed geplande vegetarische, inclusief volledig plantaardige of veganistische, voedingspatronen gezond en voedingskundig geschikt zijn voor iedereen, inclusief zwangere vrouwen, kinderen en atleten. Ze kunnen gezondheidsvoordelen bieden in de preventie en behandeling van sommige ziekten.

Het blijft een onopgelost kip-of-ei raadsel. Wat was er het eerst: de depressie of de vegetarische voeding? In de wetenschap is het bekend: uit een correlatie tussen A en B volgt nog niet meteen een oorzakelijk verband van A naar B. Zou het bijvoorbeeld kunnen dat mensen met een depressie op bepaalde vlakken gevoeliger zijn, en zo ook gevoeliger worden voor dierenleed of de hoop koesteren zich beter in hun vel te voelen met nieuwe gezondheidsdiëten, waarop ze vegetarisch gaan eten? Of worden vegetariërs die bezorgd zijn om dierenleed depressief doordat ze geconfronteerd worden met een sociale druk van vleeseters die in hun ogen apathisch staan tegenover dat dierenleed? Vele verklaringen zijn denkbaar.

Welke lessen kunnen we dan wel trekken uit deze recente studie? Allereerst, voor de vegetariërs die klachten van depressie of andere mentale problemen hebben: vraag een bloedonderzoek aan bij de huisarts om de niveaus te bepalen van essentiële vitaminen (voornamelijk B12 en D), mineralen (ijzer, zink) en omega-3 vetzuren die belangrijk zijn voor het zenuwstelsel. Voedingsdeskundigen en vegetariërsorganisaties geven graag advies hoe men eventuele tekorten kan opvullen met vegetarische of diervrije producten.