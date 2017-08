Wat is het belangrijkste: het belang van het onderwijsnet of van de gebruiker? Wij zouden het wel weten

Het secundair onderwijs staat exact één jaar voor zijn grootste hervorming in decennia – of wat daar althans van overschiet. De onzekerheid blijft groot.

Je kunt hopen dat het loopt zoals bij de werven van sportarena’s bij grote toernooien: met veel kunst- en vliegwerk komt alles uiteindelijk net op tijd klaar. Maar we hebben het hier wel over de toekomst van onze kinderen, niet over een voetbalstadion. Ideaal is die manier van werken allerminst. Ouders, leerlingen en onderwijspersoneel verdienen meer zekerheid over het onderwijs van de zeer nabije toekomst.

Met de hervorming zouden er ook nieuwe eindtermen komen. Eindtermen zijn de lat waar elke leerling op zijn niveau over zou moeten kunnen springen aan het eind van de secundaire-schoolcarrière.