Het is 16 augustus. Een dag die weegt, sinds die nacht in 1977 toen mijn jeugddroom om Elvis Presley een paar jaar later ‘live’ mee te maken in de VS bruusk eindigde. Dag ook waarop miljoenen mensen stilstaan bij het gemis op muzikaal en menselijk vlak dat het verscheiden van 's werelds grootste ster ooit bij ze achterlaat. Tot onbegrip van anderen, die zeker de grote vijfjaarlijkse herdenkingen hoofdschuddend aanschouwen. Wat is dat toch met die Elvis Presley? Waarom vergeet men hem niet, zoals alle andere artiesten die ooit grote faam genoten?

Als biograaf en – wat haat ik dat woord – ‘kenner’ krijg ik die vragen regelmatig.