Wat hij wilde was een reden om de afwas te doen

Met zijn shirt geklemd tussen kin en borst en met de broek nog om de enkels waggelde hij naar het toilet. Had hij ooit de tel bijgehouden, dan had hij geweten dat hij dit traject in deze toestand precies voor de drieduizendste keer aflegde. Al voor de tweede keer vandaag veegde hij zijn buik af.

Een haar landde op de wc-bril. Hij blies het in de pot. Hij was 25 en had al zes jaar niet meer geneukt.