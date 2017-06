Wat heeft een boerka of geen boerka in vredesnaam te maken met racisme?

Deze open brief hebben wij slechts na rijp beraad en diepgaande discussie geschreven. Wij richten de brief tot jou omdat we het willen, nee, moeten hebben over een zaak waar alle afdelingen van PEN, waar ook ter wereld, zich om bekommeren. Het gaat over vrijheid van meningsuiting.



Deze brief gaat ook over een nieuw lid van je raad van bestuur: over de Vlaamse schrijfster en juriste Rachida Lamrabet. Zij werd ontslagen door Unia, waaraan ze als juriste verbonden was, nadat ze in een gesprek met het weekblad Knack had gesteld dat een boerkaverbod “een verregaande inbreuk vormt op de vrijheid van vrouwen”.