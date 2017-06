Wat de tragische brand in Londen ons kan leren

De tragische brand in de Grenfell Tower in Londen heeft onnoemelijk veel leed veroorzaakt. Meer dan zeventig dodelijke slachtoffers, talloze gewonden, families en vrienden in rouw, honderden mensen die hun hebben en houden verloren zijn.

Dit drama zal ook symbool staan voor het falen van het koppige beleid van intense bezuinigingen op sociale uitgaven dat opeenvolgende Conservatieve regeringen hebben gevolgd. Dat beleid was geïnspireerd door de theorie die stelt dat sociale uitgaven wegen op de productieve sector. Ze zijn een last die moet gedragen worden door bedrijven en door diegenen die werken. Die last is ondraaglijk geworden; hij vermindert de capaciteit van de 'productieve sector' om economische meerwaarde te creëren.