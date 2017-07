Wat Assad heeft gewonnen

De Arabische lentes zijn vrijwel overal uitgedoofd; alleen in Tunesië flakkert nog een sprankje hoop. Deze wending roept een belangrijke vraag op, even simpel als tragisch: kan er na de overwinning van president Bashar al-Assad van Syrië nog om democratie worden gevraagd, ook als deze overwinning zoals sommigen voorspellen maar tijdelijk zal blijken? Wat betekent dit voor de inwoners van de Maghreb en het Midden-Oosten?

Voor velen leert de kwestie Syrië ons allereerst een duidelijke les: de revolutie is niet altijd te winnen, in elk geval niet zo snel als we wel zouden willen. Tot nu toe is Assad levend en zelfs sterker uit de strijd gekomen – na zijn halve volk te hebben afgeslacht. Een dictator mag nog zo veel ongelijk en felle tegenstand van dissidenten, een leger en een groot deel van de internationale gemeenschap hebben, uit het voortbestaan van zijn bewind blijkt dat dat dit niet genoeg is om hem af te zetten.