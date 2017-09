Waarvoor staan wij eigenlijk, hier in Europa?

Volgende woensdag, 13 september, spreekt Europees commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zijn State of the Union uit. Dit jaar is dat een uitermate belangrijke toespraak. De EU staat op een keerpunt. Vorig jaar sprak een bezorgde Juncker van een 'existentiële crisis'. Nationale belangen en bekommernissen verdrongen wat gemeenschappelijk is aan Europa. Maar wat is eigenlijk gemeenschappelijk aan Europa?