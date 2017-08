Waarom was het nazisme discreet over zijn gruweldaden, terwijl IS ermee pronkt?

In deze krant verschenen inmiddels vier kritieken (DM 22/8) op mijn essay en aansluitende interview over nazisme en jihadisme (DM 21/8), en online houdt de stortvloed niet op. De meeste critici halen correcte punten aan, maar trappen open deuren in, omdat ze mijn essay niet (zorgvuldig) gelezen hebben. Het woord “schroom”, dat veel ophef veroorzaakte, betekent een zekere terughoudendheid of aarzeling. Het nazisme heeft op de meest weerzinwekkende manier geprobeerd om volledige volkeren uit te roeien, maar merkwaardig genoeg was het officiële beleid: geen gratuite wreedheid, want wij zijn “beschaafd”.