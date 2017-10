Waarom namen rijkswachters de gedaante aan van meedogenloze killers?

Bart Eeckhout is opiniërend hoofdredacteur bij De Morgen.

Het belang van de nakende doorbraak in het onderzoek naar de Bende van Nijvel kan niet overschat worden. Ook al zijn de feiten inmiddels 35 jaar oud. Dat de waarheid alsnog boven komt, is van groot belang voor de nabestaanden van de slachtoffers. Eindelijk vinden ze gehoor en heel misschien zelfs nog een vorm van gerechtigheid. Bovenal heeft de waarheid over de Bende een bijzonder maatschappelijk belang. Wat we nu te weten komen (en zolang niet hebben mogen weten), roept dwingende, nieuwe vragen op. Dat deze daders altijd meer geïnteresseerd leken in bloedvergieten en paniek verspreiden dan in een buit, krijgt nu eindelijk de verklaring die sommigen al zoveel eerder gesuggereerd hebben.