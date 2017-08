Waarom hebben we het in 2017 eigenlijk nog over bedrijfswagens?

Heel even heeft het maar geduurd, maar wat hebben we genoten: de vrijheid om opnieuw de snelweg naar het werk op en af te rijden, ongehinderd door de duizenden anderen automobilisten met wie je samen in de file staat. De vrijheid ook om adem te halen zonder vrees miljoenen deeltjes fijn stof in te ademen of van de weg gereden te worden.



Maar samen met de terugkeer uit onze vakantiebestemming, zijn straks ook de files, lucht- en geluidsvervuiling, verkeersagressie en verkeersdoden terug. Ondanks het feit dat we dat allemaal weten én haten, schreven we de eerste helft van dit jaar alweer tienduizend auto's méér in dan vorig jaar. Een triest record dat alleen de automobielsector blij maakt.