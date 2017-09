Essay Plus

Waarom een leven onder Google niet eens zo gek is

Technologie kan de samenleving beter organiseren dan natiestaten

Nationaliseer machtige digitale platforms als Google en Facebook opdat ze het algemeen belang zouden dienen, stelt een opiniestuk in The Guardian. Economiefilosoof Rogier De Langhe ziet eerder het omgekeerde gebeuren: dat de digitale platforms de natiestaten vervangen. ‘De overheid van de toekomst lijkt meer op Google dan op België, en dat is niet per se een slechte evolutie.’