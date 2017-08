Waarom blijven sommige mensen aanranding nog altijd goedpraten?

Als fietser moet je verdomd goed uitkijken. Ik reed gisterenavond met de fiets naar huis, en aan een druk kruispunt stak ik over toen het groen werd. Ik werd gegrepen door een auto die het rode licht negeerde. Aan m’n fiets is wel wat schade, bij mij valt het gelukkig mee: twee gekneusde ribben en een lichte hersenschudding. Ik kan maandag gewoon weer gaan werken. Bij dezen wil ik alle fietsers toch even oproepen om uit te kijken in het verkeer, want je bent kwetsbaarder dan je denkt.