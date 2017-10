Voor ik het wist, zat ik elke avond vol ongeloof naar dit rare stukje tv-geschiedenis te kijken

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, vogels en zijn vrouw. Zijn nieuwe boek In elke vrouw schuilt haar moeder is nu uit.

Wie brult daar zo? vroeg mijn vrouw toen ze ’s avonds mijn kamer ­binnenkwam.



Léon Degrelle, antwoordde ik.

Ik was laatst tijdens het youtuben op De oostfronters gestoten, de oude onderzoeksreeks van Maurice De Wilde. Voor ik het wist, zat ik elke avond met ogen vol ongeloof naar dit rare stukje Belgische tv-geschiedenis te kijken. Nu was dus Degrelle aan het woord, die de interviewer had verwelkomd gekleed in zijn oude Waffen SS-uniform, met Ridder­kruis, eikenloof en Totenkopf compleet, en die de BRT-man al meteen zijn vet was beginnen geven over diens – volgens de Waalse oud-nazileider – suggestieve vraagstelling en schandalige verdraaiing van de feiten aangaande de slag om Narva.