Vlaanderen is Hollywood niet: we hebben hier geen Weinsteins

Jan Verheyen is regisseur. Zijn jongste film Het tweede gelaat gaat deze week in première.

Het was een verademing om de afgelopen dagen de vertegenwoordigers van #MeToo in de media te lezen en te horen ; hun praktische en nuchtere benadering van de problematiek van ongewenst seksueel gedrag stond bijna haaks op de bijna obsessionele aandacht voor vermeend seksueel wangedrag in de Vlaamse filmindustrie. En dat hadden we dan weer te danken aan de Onverwachte Beroemdheid van het Jaar, Harvey Weinstein.

Het zou, o ironie, de synopsis van een potentieel Oscar-winnende film kunnen zijn : Harvey Weinstein is een van de machtigste mannen van Hollywood, een producent/distributeur die dertig jaar lang een absolute sleutelrol speelde in het succesverhaal van de onafhankelijke Amerikaanse film. Hij is de godfather van onder anderen Robert Rodriguez, Kevin Smith, en Quentin Tarantino, en gidst met agressieve, inventieve campagnes films als The Crying Game, Shakespeare in Love en The King’s Speech naar Oscar-glorie. Dan onthult eerst The New York Times en even later The New Yorker dat Weinstein zijn handen niet kon thuishouden en naast een vreselijke baas ook een seksuele agressor is.