Veel politici denken te veel als bestuurders. Managers van nv Samenleving

De politieke actualiteit volgens Carl Devos.

Hier kon een stuk staan over het spel der effectentaks. Het schrijft zich, bij wijze van spreken, met de vingers in de neus. Na het advies van de Raad van State is er discussie over de vraag of en hoe het Zomerakkoord aangepast moet worden. Deze discussie heeft stilaan nog weinig met redelijkheid of werkelijkheid te maken. Ze is losgeslagen, vastgereden in symboolpolitiek en perceptiebeheer.

Behalve direct belanghebbenden kunnen enkel professionele Wetstraat-watchers zich opladen om erover te schrijven. Daarbuiten: effectentaks, who gives a shit? Wie gelooft nog dat die detailhandel veel verschil maakt? Hoewel een essentiële vraag – fiscale rechtvaardigheid – ten gronde ligt, is het in theorie principiële debat over de effectentaks verworden tot een hallucinogene hoogmis van politique politicienne. Re-enactment met plastieken ornamenten, voor freaks. Electorale drijfveren zogen dat principiële debat leeg. Het implodeert in apathie. Zelfs in antipolitiek.