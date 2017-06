Uit hoe we terreur bestrijden, kan respect voor politiek herboren worden

22 maart, 22 mei, 3 juni. Drie keer na elkaar wordt Groot-Brittannië getroffen door een terroristische aanslag. “Onschuldige slachtoffers”, koppen de kranten. Wat is dat voor onzin? Wat zouden dan niet-onschuldige slachtoffers van dergelijke aanslagen zijn? Ik moet toegeven dat ik vatbaar word voor de roep om oog om oog en tand om tand. Pijnlijk bewust nochtans dat sommige vormen van kwaad het slechtste in ons losmaken, terwijl precies dan het beste nodig is.