Trumps 'neen' voor het Klimaatakkoord is een gouden kans voor België om opnieuw een voortrekkersrol te spelen

Vandaag bespreken de EU-leiders zonder twijfel het ‘nee aan Parijs’ van Donald Trump. Premier Michel en de rest van de regering reageerden snel en scherp op de beslissing van de VS. Europa deed dat bij monde van Merkel en Macron. De uitstap van de VS, zo klonk het, betekent een klap voor het Parijs-akkoord. Maar daar gaan we ons niet door laten afleiden.

De nee van Trump doet aan een andere weigering denken. In januari besliste de kersverse Amerikaanse president om alle financiering voor projecten in ontwikkelingslanden die met het recht op abortus te maken hebben stop te zetten. Ook hier reageerden Belgische en Europese ministers verontwaardigd.

"Als hij het niet meer doet, doen wij het", klonk het.