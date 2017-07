Trump en Macron hebben radicaal tegengestelde standpunten, maar op één punt kunnen ze elkaar niet missen

Telkens als Donald Trump en Emmanuel Macron elkaar ontmoeten - en deze week doen ze dat voor de vierde keer in twee maanden tijd - hangt er testosteron in de lucht. De rivaliteit tussen de twee mannen is onmiskenbaar. Macrons uitnodiging aan Trump om voor de Franse nationale feestdag naar Parijs te komen, leek dan ook meer een uitdaging dan een verzoenend gebaar.



Macron, die in mei Vladimir Poetin in het kasteel van Versailles ontving en hem de les las, is geen doetje en geen bescheiden man. Commentatoren vergelijken hem met Napoleon Bonaparte en Charles de Gaulle - net als hij politieke nieuwkomers die Frankrijk met succes wisten te hervormen - alsook met de Zonnekoning en zelfs met Machiavelli.