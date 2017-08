Toneelhuis zit gevangen in een autoritaire structuur

Een moedige Dirk Roofthooft uitte in De Morgen zijn ‘droevig ongenoegen’ over het personeelsbeleid van Toneelhuis. In tegenstelling tot wat Guy Cassiers repliceert, gaat het niet om een eenmalige beslissing. Ook cultuurvakbonden zien een structureel probleem. Roofthooft is immers niet de enige kritische stem die op een muur botst. In plaats van het eigen onvermogen tot vernieuwing in vraag te stellen, laat Cassiers liever koppen rollen. De artistiek leider wil de rangen nu snel sluiten. Zetten we niet beter ramen en deuren open?

