Toegankelijke kunst, voor een groot publiek, is gesuikerde fastfood

Het spijt me dat ik jou deze brief moet schrijven. Eigenlijk zou ik hem aan de tijdgeest moeten richten, die van woorden als kunst, intellectueel en elitair scheldwoorden heeft gemaakt, maar zich helaas zelden expliciet uitspreekt. Dus vang jij de bui, als gezicht van een programma dat symptomatisch is voor onze tijd. Maar misschien is het net goed dat ik hem aan jou richt, en niet aan de echte populisten die kunst willen versimpelen voor electoraal gewin.