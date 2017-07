Theo Francken, de zelfbenoemde antichrist van mensen op de dool

Een hele poos geleden had ik aangekondigd dat ik Theo Francken voortaan zou negeren als de klassieke strontvlieg op een vuilnisbelt. Ik dacht toen: laat hem toch loeien en luister naar een stukje Schubert. Maar als zelfs de bedaarde en beschaafde journalist Koen Vidal uit zijn krammen schiet (DM 19/7), is zwijgen niet langer vol te houden. Deze staatssecretaris van morbide uitspraken voert met vluchtelingen en migranten een sm-beleid dat tot tegenspraak verplicht.



Tezelfdertijd is hij zo doorzichtig als carbon. Alles wat hij zegt, is bestudeerde timing. Hij heeft zichzelf benoemd tot antichrist van mensen op de dool. Zijn laatste demarrage: het fregatschip van het Belgische leger zou niet meer mogen uitvaren om Libische drenkelingen van de verdrinkingsdood te redden.