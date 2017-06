Studenten zijn goud waard, maar universiteiten verzilveren talent onvoldoende

Er bestaat geen mooier beroep dan dat van leerkracht. Waar elders krijg je de verantwoordelijkheid om jonge mensen te informeren, te inspireren en, in mijn geval, te vormen tot de leiders van morgen? Want dat is de taak van de universiteit: de meest talentvolle jongeren helpen vormen tot kundige, kritische en gecultiveerde gidsen in een uitdagende wereld. Of ik als docent steeds slaag in die opdracht weet ik niet. Ik leg de lat misschien wat hoog zo nu en dan, ben niet meteen de meest fervente gebruiker van PowerPoint en durf al eens een onverbloemd oordeel te vellen. Maar ik ken de meeste studenten bij naam, weet min of meer waar ze naartoe willen en probeer zij die een inspanning leveren te ondersteunen.