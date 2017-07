Sinds Andrea er niet meer is, zegt zijn moeder, als je vraagt hoe het met haar gaat, nooit meer: "Tutto bene"

Tot ons grote genoegen zijn we met vakantie, dezer dagen. De paniekzaaiers, poenpakkers en pretbedervers die bij ons elke dag de koppen der kranten halen, zijn in België achtergebleven. Wie waren ze ook alweer?



Hier in de Marken – zoals bekend: Haspengouw, maar met beter weer – gaat het na de aardbevingen van vorig jaar weer de goede richting uit. Al draaien de molens der bureaucratie langzamer dan een schildpad aan de harddrugs: van de 1.500 aanvragen tot heropbouw van half of helemaal ingestorte huizen zijn er nog geen 50 goedgekeurd.



Onze vrienden slapen nog altijd in een caravan op het erf, maar hopen tegen het einde van het jaar in een nieuw huis te wonen: helemaal van hout en alles gelijkvloers.