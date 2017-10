Het is van levensbelang dat ook mannelijke slachtoffers praten over wat hen is overkomen

Seksueel geweld is niet enkel #metoo, het is ook #mentoo

Wim Slabbinck is klinisch seksuoloog en auteur van Waarom mannen geen seksboeken kopen.

De hashtag #metoo is alomtegenwoordig. Actrice Alyssa Milano lanceerde die enkele dagen geleden, als oproep aan alle vrouwen die ooit seksueel zijn aan- of lastiggevallen. Zij moeten hun verhaal delen. Zo tilt ze eigenhandig het debat over het machtsmisbruik van Harvey Weinstein naar een hoger niveau.

De hashtag mist haar doel niet. Ontelbaar veel vrouwen spraken uit eigen ervaring over alle mogelijke vormen van seksueel geweld. Achter elk van die getuigenissen schuilt een dappere vrouw. Elk verhaal toont ons andere facetten van het veelzijdige probleem. De kritische massa lijkt bereikt.

Die openheid is ontzettend goed nieuws, maar #metoo moet meer worden dan een collectieve uiting van schok of verdriet. Dat op zich verandert de wereld niet (snel genoeg). Daarvoor heeft #metoo ook mannen nodig. Zij kunnen zich uitspreken tegen seksueel geweld, luisteren naar deze verhalen en ingrijpen wanneer mannen zich fout gedragen. Ook als een vriend een ‘goedbedoelde’ seksistische en kleinerende ‘grap’ maakt. Zo tonen we allemaal dat we geen vrede nemen met een status quo, dat het beter moet. Seksueel geweld pak je tenslotte best aan vanaf de basis. Laten we in de netwerken van jongens en meisjes dan ook in gesprek gaan over de impact van ongewenst seksueel gedrag.