Open brief tegen zelfverklaarde burnout-coaches

Geachte Minister De Block

Geachte Minister Van Deurzen

Aan alle betrokken beleidsmakers en vormingsverstrekkers,

Als academisch gevormde professionelen die betrokken zijn in de mentale zorg, en die dit op een wetenschappelijke en humane wijze trachten te doen met ‘zorg op maat’ als streefdoel, kunnen we enkel het recente signaal dat men bereid is om burnout te erkennen toejuichen. Een juist gediagnosticeerde burnout is immers een zeer ernstige situatie, met een niet te verwaarlozen korte en lange termijn risico op het afglijden naar nog meer gecompliceerde ziektebeelden, zowel somatisch als psychisch. We zien dan niet zelden naast een enorme impact op het sociale en beroepsmatige leven tevens een niet te onderschatten ongunstige evolutie qua suïciderisicotaxatie. Wat sommigen vanuit het bedrijfsleven ook mogen denken en beweren...

Doch uit naam van velen die zich aan beide zijden van de behandeltafel steeds meer zorgen maken wensen we aan de alarmbel te trekken. Immers de laatste tijd dienen we vast te stellen dat burnout, al dan niet correct gediagnosticeerd, het terrein begint te worden van een steeds grotere groep mensen zich als ‘burnoutcoach’, ‘burnoutexpert’ of andere niet erkende titels gaan opwerpen. En met als pijnlijk gevolg steeds meer mensen die zich na bij dergelijke personen te rade gegaan te zijn misnoegd, onbegrepen en zeker ongeholpen voelen...

In het ‘beste geval’ gaat het nog over (niet zelden pas afgestudeerde)‘coachen’ die tenminste een academische opleiding als bvb. psycholoog gehad hebben, en die zich dus aan allerhande gedragsregels dienen te houden op straffe van sancties bij tuchtraden. Maar die vanwege het gebrek aan vacatures dan maar een zelfstandige praktijk opstarten... ondanks een gebrek aan voldoende relevante beroepservaring, en die soms zelfs geheel uit stage-ervaring bestaat.

Maar steeds meer moeten we vaststellen dat personen die zelfs geen enkele achtergrond hebben in de psychische zorg of geneeskunde zich plots als ‘ervaringsdeskundige’ of ‘burnoutcoach’ gaan opwerpen, en lezingen, consulten of vormingen gaan aanbieden, met vaak zeer bedenkelijke en zeker geen of nauwelijks wetenschappelijke en/of veralgemeenbare stellingen, tips en behandeladviezen als hun visitekaartje. Het lijkt vaak eerder een mix van persoonlijke ervaringen, vrij vage en weinig concrete tips die men zelf met wat googelen of enkele boeken lezen ook al weet (wat die patiënten vaak ook al gedaan hebben), tot soms zelfs eerder spirituele theorieën die nooit enige wetenschappelijke toetsing zullen kunnen doorstaan.

En wie het probleem wat meer ten gronde analyseert dient niet zelden vast te stellen dat die coachen op hun beurt een ‘opleiding’ gevolgd hebben bij bedrijven of burnoutcoaches die evenzeer geen enkele achtergrond in de zorg hebben, wat dan resulteert in een getuigschrift dat dus eigenlijk op zich ook niks meer van zekerheid geeft aan hun toekomstige klanten of patiënten. Ondanks de niet zelden hoge sommen die ze er voor betaald hebben, vaak veelvouden van wat een academisch post graduaat kost...