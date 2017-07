Onverdoofd slachten? Je zou toch mogen verwachten dat zo’n religieus dieet geen extra leed veroorzaakt

De hond waarnaar deze populaire column vernoemd is, heet Piccola, weegt 345 gram en heeft Italiaanse ouders. Zij kruipt, bij koud weer, in mijn achterzak. Als ik dan per ongeluk ga ­zitten, knort ze verongelijkt.



In Bali zou ze een saté zijn.



Deze week raakte bekend dat op dat paradijselijke Indonesische vakantie-eiland de toeristen aan de lokale eetkraampjes – foodtrucks zonder truck – wel eens een mals stukje viervoeter voorgezet krijgen zonder het te weten.