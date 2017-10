Ons 'efficiënte' beleid rond wegen en verkeer: in fietsparadijs Nederland lachen ze zich een breuk

Yasmien Naciri is marketeer, student aan de UA en voorzitter van hulporganisatie Amana. Haar wisselcolumn met Matthias Somers verschijnt wekelijks.

Een jaarlijks busabonnement of toch maar een Velokaart? Enkele dagen geleden stond ik voor deze belangrijke keuze in Antwerpen, waar ik studeer en werk. Zoals bij de meeste jongeren is er een bepaald punt in het leven waarop talloze financiële voordelen verdwijnen. Het jongerentarief bij De Lijn is er daar een van. Geen probleem, dacht ik. Fietsen is niet alleen gezonder, maar ook nog eens sneller. Sinds de knip in de Leien, geraak je pas op tijd op je bestemming indien je de bussen en trams mijdt. Een fiets kan dan een geweldig en gezond alternatief zijn.

Mijn goede voornemens bleken helaas van korte duur toen ik afgelopen week verschillende artikels las over dodelijke fietsongevallen in Antwerpen. De opeenvolging van slachtoffers bezorgde Vlaanderen niet alleen de krop in de keel, maar deed ook het bewustzijn groeien over de erbarmelijke staat van ons Vlaams fietspadennetwerk.