Niet het onderwijs faalt, maar de menselijke soort

Er kan geen samenlevingsprobleem in de media aan bod komen, of al spoedig klinkt: ‘Ons onderwijs faalt.’ Maakt niet uit of het over het gebrek aan burgerschap gaat, of over godsdiensttwisten, radicalisering, racisme of seksuele vooroordelen. Altijd krijgt het onderwijs de schuld, meestal gevolgd door een oproep om het voortaan beter te doen. Opgeheven vingertjes van stuurlui aan wal, die het altijd beter weten. Zo ook in De Morgen bij de drie jongeren die getuigden over racisme op school (DM 5/9). Angelo Van Gorp (UGent) concludeerde: “Het is niet zozeer de lerarenopleiding die faalt, eerder het onderwijs tout court.”

Ik ontken natuurlijk niet dat er enorme problemen zijn in de samenleving, en dus ook in het onderwijs.