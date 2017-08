Nee, het komt niet gewoon in orde als je vijftigplussers uit de spreekwoordelijke hangmat ranselt

Het aantal mensen dat gebruik maakt van het stelsel van brugpensioen, daalt pijlsnel. Vooral bij werknemers onder de zestig is de daling spectaculair.

Dat is goed nieuws. Het brugpensioen, ofte de ‘werkloosheid met bedrijfstoeslag’, was decennialang een grote rem op de werkzaamheid bij ouderen. Mensen werden uit de arbeidsmarkt geduwd, zonder uitzicht of stimulans om nieuw werk te gaan zoeken.

Daar was nogal wat schijnheiligheid mee gemoeid. Werkgeversorganisaties stonden traditioneel op de barricaden om – terecht – de verslaving aan de vroege uittreding aan te klagen. Maar het waren vaak hun eigen leden die bij een herstructurering als eersten naar het brugpensioen grepen.

Dat die uitweg nu eindelijk stilaan afgesloten geraakt, is goed nieuws. Als we onze pensioenregeling enigszins robuust willen houden, moet de werkzaamheidsgraad de hoogte in.