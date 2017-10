Nederland is geen normaal land meer

Dissidentie mag ook. Onder die vlag vaart Hugo Camps elke donderdag.

Over luttele dagen staat het derde kabinet van Mark Rutte op het bordes, beëdigd en wel. Het is moeizaam gegaan bij de formatie en de meerderheid van één zetel voorspelt veel gefluister en handjeklap. Omkijken naar draagvlak in de samenleving is als luxe weggevallen. Er zal geregeerd worden met de karwats.

Nederland beschouwt zich nog steeds als een normaal land. Een voorbeeld voor Europa. Al helemaal voor Londen en Washington. Het Angelsaksische levensgevoel. Maar ben je vandaag nog een normaal land als je Donald Trump kritiekloos zijn gang laat gaan en Theresa May niet durft te kapittelen voor haar brexit-vaudeville? Het minste wat je van Nederland kunt zeggen is dat schizofrenie moraal is geworden. In het spreken en het handelen.